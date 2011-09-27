JS скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки210 просмотров

Нужно сделать 4 блока сприптов с передачей рефера и с куками связанных с появленим текста на странице в зависимости от куда пришёл пользователь.

JavaScript
14 лет назад
sydoow
Вадим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bo0blik
Егор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bo0blik
Егор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад