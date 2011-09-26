Многоуровневое меню

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Здравствуйте!

Есть код одноуровневого меню на CSS с использованием :hover.

Взять из интернета.

На основании код нужно сделать многоуровневое меню (три уровня).

Код вышлю выбранному исполнителю.

CSS
14 лет назад
nastdesign
Виктор 
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kaaD
Юрий 
35 лет
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Был
12 лет назад
14 лет назад
$6
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kaaD
Юрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад