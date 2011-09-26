Интернет-магазин автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Есть готовый сайт магазина, написан на самописном движке. Требуется его доработка, в частности:

1. Подключить каталоги автозапчастей (скрипты есть)

2.Настроить кроссы автозапчастей

3. Организовать выгрузку прайсов поставщиков на сайт (или интеграция с 1С)

4. Разместить логотип в шапке сайта.

5. Сделать форму быстрого заказа

Интересуют предложения только опытных программистов. Так же рассматриваем вариант дальнейшего сотрудничества по администрированию и доработке функционала сайта

Сайт можно посмотреть по адресу www.autoshop.vkombinator.ru

14 лет назад
ntcity
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров