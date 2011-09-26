Нужно доработать и прикрутить WebAsyst Shop-Script к html верстке интернет магазина. Опыт работы с WebAsyst Shop-Script - обязателен. Указывайте работающие примеры.
Интернет-магазин автозапчастей
Есть готовый сайт магазина, написан на самописном движке. Требуется его доработка, в частности:
1. Подключить каталоги автозапчастей (скрипты есть)
2.Настроить кроссы автозапчастей
3. Организовать выгрузку прайсов поставщиков на сайт (или интеграция с 1С)
4. Разместить логотип в шапке сайта.
5. Сделать форму быстрого заказа
Интересуют предложения только опытных программистов. Так же рассматриваем вариант дальнейшего сотрудничества по администрированию и доработке функционала сайта
Сайт можно посмотреть по адресу www.autoshop.vkombinator.ru
Заявки фрилансеров
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