Добрый день ! Есть сайт (приложение) В ИЕ не переключаются страницы в галерее. Нужно исправить.
Доработка сайта на WP
На сайте http://www.dvprofil.com/ следующая проблема. Надо левое раскрывающие меню сделать таким, чтобы при нажатие на ссылку "Роллетные системы" меню раскрывалось, осуществлялся переход по ссылки и меню при этом оставалось в раскрытом состояние, то того момента, пока мы с ним работаем и не перешли в другой раздел "Воротные системы" и т.д.
+ надо установить «Хлебные крошки»
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день Необходимо программирование в wordpress, а именно внесение изменений в плагин магазина eCommerce. А так же другие интересные задания по этой цмс. Приветствуется постоянное сотрудничество для людей с опытом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт торговой марки, движок Joomla. Требуется создать новый функционал на сайте, см. прикрепленное ТЗ. Жду от вас сроки и стоимость, Спасибо.Закрыт14 лет назад
Надо подключить к сайту платежные системы – робокасса, киви, вебмани. Указывайте сроки и стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Добрый день! Требуется доработка PHP кода одной страницы сайта. Подробное описание задачи в ТЗ. По итогам возможно дальнейшее сотрудничество.Завершен14 лет назад
- $750
Требуется программист на Java для создания портала геймеров. Изначально проект будет представлять из себя систему блогов и рейтингов. Проект будет работать на Tomcat. Возможность использования фреймворков на ваше усмотрение. Можно писать напрямую ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать сайт на флеше - совсем немного. Исходник есть. Сайт сделан на fla. Линк на сайт: dancestylewedding_ru - вместо подчеркивания - точка. На странице О нас - ссылки из средней колонки с анцевальных категорий ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта на основе Joomla, необходим слайдер на главную страницу, который бы позволил прокручивать несколько Flash роликов (по кругу - один проиграл, сменился другим и тд). Как вариант - проигрывание случайного Flash ролика ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В коммерческом шаблоне joomla который используется на сайте http://demo.joomlaxtc.com/designwerks/ не отображаются маркеры в статьях, хотя они отображаются в админке в визуальном редакторе. нужно подправить css чтоб в шаблоне на сайте появились маркеры, и если ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день, необходимо к Доске объявлений DLE Board прикрутить вот этот модуль проставления рейтинга. дэмо доски объявлений http://board.rezer.net/board/ _http://www.softdle.com/modules/650-modul-reyting-novostey-dlya-dle.html#comment PS оставляете свои предложения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад