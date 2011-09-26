Доработка сайта на WP

На сайте http://www.dvprofil.com/ следующая проблема. Надо левое раскрывающие меню сделать таким, чтобы при нажатие на ссылку "Роллетные системы" меню раскрывалось, осуществлялся переход по ссылки и меню при этом оставалось в раскрытом состояние, то того момента, пока мы с ним работаем и не перешли в другой раздел "Воротные системы" и т.д.

+ надо установить «Хлебные крошки»