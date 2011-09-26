Доработка сайта на WP

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Закрыт1 заявка157 просмотров

На сайте http://www.dvprofil.com/ следующая проблема. Надо левое раскрывающие меню сделать таким, чтобы при нажатие на ссылку "Роллетные системы" меню раскрывалось, осуществлялся переход по ссылки и меню при этом оставалось в раскрытом состояние, то того момента, пока мы с ним работаем и не перешли в другой раздел "Воротные системы" и т.д.

+ надо установить «Хлебные крошки»

WordPress
14 лет назад
yka3g
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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