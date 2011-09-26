DLE добавление рейтинга голосования

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

Добрый день, необходимо к Доске объявлений DLE Board прикрутить вот этот модуль проставления рейтинга.

дэмо доски объявлений http://board.rezer.net/board/

_http://www.softdle.com/modules/650-modul-reyting-novostey-dlya-dle.html#comment

PS оставляете свои предложения только в теле проекта!!!

DLE
14 лет назад
Joker84
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров