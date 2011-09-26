Предполагаю использование loginza или любого другого провайдера openid необходимо прикрутить к сайту sprosi.li Жду ценников и сроков работы поддержка уже была подключена (вроде) предыдущим фрилансером, но не доконца
Цвета товаров
Добрый день.
Надо реализовать загрузку фотографий с цветами модели. Для интернет-магазина одежды.
То есть есть одна и таже обувь например, черная и красная, требуется возможность загрузки фото, а так же вывод в соответствующую страницу. ДВижок самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
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