Цвета товаров

Добрый день.

Надо реализовать загрузку фотографий с цветами модели. Для интернет-магазина одежды.

То есть есть одна и таже обувь например, черная и красная, требуется возможность загрузки фото, а так же вывод в соответствующую страницу. ДВижок самописный с использованием библиотек CodeIgniter.