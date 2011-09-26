Цвета товаров

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Добрый день.

Надо реализовать загрузку фотографий с цветами модели. Для интернет-магазина одежды.

То есть есть одна и таже обувь например, черная и красная, требуется возможность загрузки фото, а так же вывод в соответствующую страницу. ДВижок самописный с использованием библиотек CodeIgniter.

CodeIgniter
14 лет назад
JIucifeR
Олег 
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gofkane
Павел 
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gofkane
Павел 
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