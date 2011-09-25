Специфический поиск в Друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо сделать специфический поиск в Друпале.

Суть такова:

- поиск в трех разделах одновременно (Например, статьи, публикации, комментарии экспертов)

- вывод одновременно в трех колонках в зависимости от направлений (Например, статьи, публикации, комментарии экспертов)

Страницу реализовать на panels, вывод в колонки на views (опционально, можно предложить свое решение)

параметры поиска:

- дата (от и до) на Date Popup

- ключевое слово в тексте

- парент материал через Nodehierarhy

14 лет назад
MilKirpich
Евгений 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров