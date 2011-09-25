Прикрутить uppod плеер к движку KVS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Нужно прикрутить плеер uppod на движок http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ , точнее заменить на uppod, у них есть свой плеер, но он мне не нравиться, нужно чтоб остались все функции плеера от KVS, защита от хотлинка, embed и тд., а сам плеер был uppod.

Рассмотрим все ваши предложения.

Пишите на ICQ: 482-184-616

14 лет назад
sidorivan
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров