Прикрутить uppod плеер к движку KVS

Нужно прикрутить плеер uppod на движок http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ , точнее заменить на uppod, у них есть свой плеер, но он мне не нравиться, нужно чтоб остались все функции плеера от KVS, защита от хотлинка, embed и тд., а сам плеер был uppod.

Рассмотрим все ваши предложения.

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