Нужно скрипт, который будет парсить тв програму с сайта в базу мускула. Тв програма там чистая, без мусора (приложено образец страницы) Нужно - загнать в мускул, с параметрами: 1) *название ...
Прикрутить uppod плеер к движку KVS
Нужно прикрутить плеер uppod на движок http://www.kernel-video-sharing.com/ru/ , точнее заменить на uppod, у них есть свой плеер, но он мне не нравиться, нужно чтоб остались все функции плеера от KVS, защита от хотлинка, embed и тд., а сам плеер был uppod.
Рассмотрим все ваши предложения.
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