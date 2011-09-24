Ужно написать php-скрипт системы оценок как на кинопоиске.ру (http://i080.radikal.ru/1109/e1/9cc8417508a6.png ), т.е десятибалльная система с отображением рейтинга до тысячных. Так же нужно чтобы этот рейтинг можно было отсортировать. Всё это должно работать на uCoz. ...
Скрипт для удаленной правки php страниц
Приветствую.
Необходим скрипт.
Итак, есть сайты с php страницами. На главных находится контент, не совсем какой мне нужен. Там находятся слишком маленькие статьи. Необходимо, чтобы скрипт подсоединялся к хостингу, заходил на те папки с доменами, к-ые мне нужны и делал замены главных с внутренними страницами.
Т.е.
1. Скрипт заходит на хостинг по FTP и ищет папки с доменами, к-ые я указал
2. Находит большую внутреннюю страницу (находить такие страницы можно по размеру)
3. Меняет название главной с внутренней местами (т.е. та страница, что была внутренней - становится теперь главной, а та что была главной - теперь становится внутренней)
4. Делает правки в страницах
-------------------------------------------------------------------------------------------------
после текста на главных есть такой код: ""
после текста на внутренних есть такой код: ""
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Так вот, нужно, чтобы на той странице, что стала теперь внутренней было "", а на той странице, что стала главной - "".
Примеры главной и внутренней страниц в приложении.
P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо внести корректировки в уже готовый шаблон, настроить чпу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать карту. В базе MySql есть таблица с районами и организациями, каждая орг-ия привязана к какому-то району. Районы закрашиваются в соответсвии с кол-ом в них орг-ий, снизу карты есть диапозоны. При наведении на район, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую, коллеги! Есть такая задача: подключить на сайт какую-то систему статистики и "нарисовать" в ней задним числом показатели (месяца на 3-4 назад). Система должна быть "заводской" и авторитетной, вызывать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть полностью работающий плагин-пустышка под firefox 3.6. В нём реализованы функции воспроизведения звука и вывода строки на экран (alert). В плагине есть текстовые строки - настройки. Используется xpcom (в нём тоже всего две простейшие функции ...Завершен14 лет назад
Необходимо написать полноценный плагин под WordPress: В админке написания поста должен отображаться отдельный блок, куда необходимо будет вписывать предложение и таким образом оно в последствии будет отображаться в виде заметки под опубликованным постов со ...Завершен14 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужно доработать стандартный модуль поиска joomla под кино сайт. Чтобы при поиске фильма показывала не только заголовки, но и фотографии. Указывайте сроки.Завершен14 лет назад
- $500
Требуется модернизация сайта: 1. изменения поиска 2. изменение сортировки 3. модернизация корзины ( подключение он-лайн оплаты) 4. создание системы резервирования 5. обработка заказов 6. печать документов по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищу опытного web-программиста для сайта под CMS Typo3. Человек нужен на достаточно долгий период для периодических обновлений и усовершенствований сайта. 1) Человек нужен достаточно опытный, знакомый, в частности, с javascript и ...Завершен14 лет назад
Нужен специалист который шарит в движке. Есть много проектов на этой системе, нужны небольшие доработки... Более подробно, выбранному исполнителю.Завершен14 лет назад