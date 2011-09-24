Скрипт для удаленной правки php страниц

Приветствую.

Необходим скрипт.

Итак, есть сайты с php страницами. На главных находится контент, не совсем какой мне нужен. Там находятся слишком маленькие статьи. Необходимо, чтобы скрипт подсоединялся к хостингу, заходил на те папки с доменами, к-ые мне нужны и делал замены главных с внутренними страницами.

Т.е.

1. Скрипт заходит на хостинг по FTP и ищет папки с доменами, к-ые я указал

2. Находит большую внутреннюю страницу (находить такие страницы можно по размеру)

3. Меняет название главной с внутренней местами (т.е. та страница, что была внутренней - становится теперь главной, а та что была главной - теперь становится внутренней)

4. Делает правки в страницах

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после текста на главных есть такой код: ""

после текста на внутренних есть такой код: ""

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Так вот, нужно, чтобы на той странице, что стала теперь внутренней было "", а на той странице, что стала главной - "".

Примеры главной и внутренней страниц в приложении.

P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.