Требуется модернизация сайта: 1. изменения поиска 2. изменение сортировки 3. модернизация корзины ( подключение он-лайн оплаты) 4. создание системы резервирования 5. обработка заказов 6. печать документов по ...
Доработать стандартный модуль поиска joomla
Здравствуйте.
Нужно доработать стандартный модуль поиска joomla под кино сайт. Чтобы при поиске фильма показывала не только заголовки, но и фотографии.
Указывайте сроки.
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