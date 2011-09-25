Доработать стандартный модуль поиска joomla

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки160 просмотров

Здравствуйте.

Нужно доработать стандартный модуль поиска joomla под кино сайт. Чтобы при поиске фильма показывала не только заголовки, но и фотографии.

Указывайте сроки.

Joomla
14 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Все сделал качественно и быстро, рекомендую.
Четкие требования, понимание сути работы. После окончания работы, оплачено вовремя. Остались положительные впечатления

Заявки фрилансеров

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад