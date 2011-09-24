Спарсить email сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок203 просмотра

Есть список школ: http://www.edu-all.ru/pages/eduscool-msk.asp

Нужно с внутернних страниц у кого указан email собрать его и просто записать в базу вида

школа - email

14 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров