Всем добрый день. Есть сравнение товаров, и есть блок слева с 4 квадратиками пустыми, нужно чтобы прим захвате мышкой картинки и перетаскивании ее на этот блок она добавлялась в соотвествующую ячейку, до 4 товаров. ...
Спарсить email сайта
Есть список школ: http://www.edu-all.ru/pages/eduscool-msk.asp
Нужно с внутернних страниц у кого указан email собрать его и просто записать в базу вида
школа - email
Заявки фрилансеров
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