Спарсить email сайта

Всем добрый день. Есть сравнение товаров, и есть блок слева с 4 квадратиками пустыми, нужно чтобы прим захвате мышкой картинки и перетаскивании ее на этот блок она добавлялась в соотвествующую ячейку, до 4 товаров. ...