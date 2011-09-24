Здравствуйте. Нужно создание сайта (шаблона) для VM Joomla, дизайн и верстка имеется. ТЗ в Аттаче.
Необходимо разработать интернет-портал.
Необходимо разработать интернет-портал.
Дизайн есть. PSD
ТЗ в приложении. Скрины – http://gosresheniya.ru/Screens.zip
Срок – 1 месяц на основную разработку.
2 недели на доработки.
От вас – предложение по системе управления и цена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10000
Ищу сильных специалистов на wordpress для доработки функционала сайта nashasvadba.net Необходимо создать сервисы для пользователей Календарь для невесты Список гостей Разработка своих страничек для пользователей с возможностью добавлять ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт для Google Apps Engine ТЗ по запросуЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин с учетом специфики деятельности заказчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Магазин с товарами. товары скролятся по mousewheel горизонтально, при mouseover показывается div с деталями товара. данные о товаре и детали беруться через XMLHttpRequest - запрос написан и обработка тоже. Проблемы с mouseover на товар: ...Закрыт14 лет назад
Мне переделали сайт из HTML на Joomla.Надо кое-что подправить:сделать человеческие ссылки,подредактировать статьи.....Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Требуется найти, переделать из готовых или создать компонент для joomla 1.5 или 1.7 Электронный дневник. Краткое ТЗ (что требуется от дневника) в приложении. Вот ссылки на готовые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Всем привет. Требуется человек хорошо владеющий php и знающий, как верстать. Требуется натянуть шаблон с сайт 4rx.com на эту cms (cms4seo.org) Для этого стоит ознакомиться что это за движок для начала. Далее натянуть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать мультяшный видео ролик с озвучкой в один голос. Использовать FLASH-анимацию Сценарий предоставляем. Образцы: http://www.youtube.com/watch?v=0QRO3gKj3qw Вот хороший ролик, в котором представили хромбук. Нам надо сделать что ...Закрыт14 лет назад
Нужен аналог сайта onix-trade.net или подобного (дизайн есть, только прикрутить) конкретно, что нужно, можно посмотреть на ониксе, в разделе Services / Monitoring (другие разделы не интересуют) + блок "котировки онлайн" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад