Необходимо разработать интернет-портал.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок214 просмотров

Необходимо разработать интернет-портал.

Дизайн есть. PSD

ТЗ в приложении. Скрины – http://gosresheniya.ru/Screens.zip

Срок – 1 месяц на основную разработку.

2 недели на доработки.

От вас – предложение по системе управления и цена

14 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров