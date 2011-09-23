Результат: компонент джумлы с возможностями добавления дополнительных приложений, с помощью которых можно формировать базу для каталогов, инет-магазинов и т.п. 1. Ввод урла сайта. 2. Анализ сайта. 2.1. Построение карты сайта 2.2. Отображение структуры ...
Подправить сайт на Joomla
Мне переделали сайт из HTML на Joomla.Надо кое-что подправить:сделать человеческие ссылки,подредактировать статьи.....
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