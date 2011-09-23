Результат: компонент джумлы с возможностями добавления дополнительных приложений, с помощью которых можно формировать базу для каталогов, инет-магазинов и т.п. 1. Ввод урла сайта. 2. Анализ сайта. 2.1. Построение карты сайта 2.2. Отображение структуры ...
Электронный дневник на Joomla
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Требуется найти, переделать из готовых или создать компонент для joomla 1.5 или 1.7 Электронный дневник.
Краткое ТЗ (что требуется от дневника) в приложении.
Вот ссылки на готовые компоненты:
http://www.rundesigner.com/joom-reports-3/komponent-shkol-nogo-dnevnika-joom-reports
Заявки фрилансеров
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