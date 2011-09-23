Натянуть шаблон интернет-аптеки на CMS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка181 просмотр

Всем привет. Требуется человек хорошо владеющий php и знающий, как верстать.

Требуется натянуть шаблон с сайт 4rx.com на эту cms (cms4seo.org)

Для этого стоит ознакомиться что это за движок для начала. Далее натянуть шаблон с того сайта немного уникализировав.

Если готовы это сделать, отписывайтесь здесь, мелкие детали уточним при личной переписки.

PHP
14 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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