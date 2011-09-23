Граббер контента для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Результат: компонент джумлы с возможностями добавления дополнительных приложений, с помощью которых можно формировать базу для каталогов, инет-магазинов и т.п.

1. Ввод урла сайта.

2. Анализ сайта.

2.1. Построение карты сайта

2.2. Отображение структуры страницы сайта. Предусмотреть Наличие колонок в шаблоне на разных страницах сайта импортера.

3. Построение Структуры разделов и категирий

3.1. Ввод названий разделов и категорий с привязкой к разделам, а так же названий папок для хранения картинок контента.

3.2. Привязка страниц сайта с помощью построенной карты сайта к разделам и категориям.

3.3. Выделение области страницы сайта для грабинга контента.

4. Процесс грабинга контента и формирование базы MySQL и папки images с вложенными в нее папками и картинками. Наличие функции доливки базы уже к существующему сайту с контентом.

JoomlaMySQL
14 лет назад
kosta_kot
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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