Доработать сайт на joomla по требования в ТЗ . Тз предоставлю.
Граббер контента для Joomla
Результат: компонент джумлы с возможностями добавления дополнительных приложений, с помощью которых можно формировать базу для каталогов, инет-магазинов и т.п.
1. Ввод урла сайта.
2. Анализ сайта.
2.1. Построение карты сайта
2.2. Отображение структуры страницы сайта. Предусмотреть Наличие колонок в шаблоне на разных страницах сайта импортера.
3. Построение Структуры разделов и категирий
3.1. Ввод названий разделов и категорий с привязкой к разделам, а так же названий папок для хранения картинок контента.
3.2. Привязка страниц сайта с помощью построенной карты сайта к разделам и категориям.
3.3. Выделение области страницы сайта для грабинга контента.
4. Процесс грабинга контента и формирование базы MySQL и папки images с вложенными в нее папками и картинками. Наличие функции доливки базы уже к существующему сайту с контентом.
Заявки фрилансеров
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