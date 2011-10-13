PHP генерация pdf файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки202 просмотра

Требуется создать классы для генерации pdf документов, предположительно используя библиотеку tcpdf. В документах всего 10 страниц, пример страницы прилагается (прошу заметить что в документах будет больше табличных данных чем представлено в примере)

Исполнителю будет представлен .indd файл для работы.

Окончательная цена и сроки будет согласована с исполнение перед началом работы, после ознакомления со всеми файлами

Прошу указывать примерную цену и сроки.

Вопросы по проекту принимаются только посредством ЛС.

PHP
14 лет назад
astronyx
Михаил 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$180
9 дней
Спасибо за хорошую работу
Хороший заказчик. Адекватное поведение. Оплата вовремя. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад