PHP генерация pdf файлов

Требуется создать классы для генерации pdf документов, предположительно используя библиотеку tcpdf. В документах всего 10 страниц, пример страницы прилагается (прошу заметить что в документах будет больше табличных данных чем представлено в примере)

Исполнителю будет представлен .indd файл для работы.

Окончательная цена и сроки будет согласована с исполнение перед началом работы, после ознакомления со всеми файлами

Прошу указывать примерную цену и сроки.

Вопросы по проекту принимаются только посредством ЛС.