Здравствуйте друзья. Мне нужна форма обратной связи для сайта.

Пример: http://edileffepi.it/modules/liaise/

Если есть возможность "вытянуть" её с сайта с примером - было бы отлично. Только убрав строчку "Scegli motivo della richiesta".

Основные требования:

- Форма должна быть защищенная от ботов т.е. каптча обязательно должна быть подключена (использование сторонних сервисов не отвергается)

- При нажатии на "отправить" - данные должны отправляться на один или несколько почтовых ящиков.

- Будут присутствовать обязательные поля, без заполнения которых пользователю должно показываться сообщение о том, что он не заполнил обязательные поля