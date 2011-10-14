Нужно в сайт, сделанный на DLE добавить фотогаллерею с альбомами.
Установить шаблон
Требуется установить готовый шаблон на cms joomla + небольшая коррекция (добавить галлерею, замена\переименование пунктов меню, копирайт в футер, вписать в шапку название сайта, и т.д.)
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