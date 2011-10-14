Установить шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок176 просмотров

Требуется установить готовый шаблон на cms joomla + небольшая коррекция (добавить галлерею, замена\переименование пунктов меню, копирайт в футер, вписать в шапку название сайта, и т.д.)

Joomla
14 лет назад
Mary_Lawliet
Марина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lebedev-sergey
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Задачу выполнил быстро и четко, работой полностью довольна. Если понадобится буду еще обращаться.
Адекватный заказчик, с оплатой никаких проблем, спасибо.

Заявки фрилансеров

lebedev-sergey
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
14 лет назад