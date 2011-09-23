Работа над форумом

Здравствуйте, друзья. Мне нужен свободный (!!!) веб-программист, со следующими умениями:

- резиновая верстка

- php

- mysql

Нужно доделать форум (SMF) после одного идиота, который парил мне 4 месяца мозги и оставил все на половине.

В первую очередь, я ищу стабильного и хорошего человека, который знает свою работу. Я хочу иметь возможность связаться с вами в рабочее время. Я хочу честных ответов: если надо ждать неделю, не надо говорить что завтра все будет готово и тянуть.

К тому же, проект некоммерческий. Медицинский, с благими намерениями. (это не значит, что я буду просить делать скидки. Работа должна быть оплачена достойно)

Итак, если вы не звездный программист (с нереальными расценками за час и большим самомнением), с наличием свободного времени. Если вы хороший и адекватный человек. Оставьте свое предложение ниже, я свяжусь с вами в понедельник.

Спасибо.

P.S. Объективно, работы на 3-6 дней.