Добавление иконок с сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка115 просмотров

Требуется написать плагин или скрипт для того что бы вручную не добовлять иконки (пример ручного добовления иконок (с сервиса appshoper.com) - ifaqs.ru/grossapp). Хотелось что бы было все на автомате ввести ссылку приложения и иконка добавится в нужную категорию.

14 лет назад
evgeniyu
Евгений 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$25
5 дней
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Интересное задание и, самое главное, четкое и понятное ТЗ. С оплатой тоже никаких проблем. Рекомендую!

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yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад