Необходимо написать анонимайзер на php - скрипт, как параметр которому передается адрес требуемого ресурса для просмотра. Он должен передавать user-agent, refer страничке. Также он должен изменять содержимое страницы, а именно в нужном месте добавлять ...
Мини работа для Битрикс программиста
Добрый день. Работы на час. Нужно сделать пару правок на сайте под битриксом. Просьба оставлять заявки только знающим людям. Ну и стоимость часа озвучивайте сразу.
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