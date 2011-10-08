Анонимайзер php

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Завершен4 заявки192 просмотра

Необходимо написать анонимайзер на php - скрипт, как параметр которому передается адрес требуемого ресурса для просмотра. Он должен передавать user-agent, refer страничке. Также он должен изменять содержимое страницы, а именно в нужном месте добавлять подключение файла с javascript.

JavaScriptPHP
14 лет назад
slacker445
Макаров 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Мой проект сделан им на 100%. Были небольшие нарекания в процессе, но он оперативно все поправил. Высший балл.
Четко поставил задание. Выплатил сразу, без проблем. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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