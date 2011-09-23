Доработать сайт на joomla по требования в ТЗ . Тз предоставлю.
Мониторинг счетов Мetatrader
Нужен аналог сайта onix-trade.net или подобного (дизайн есть, только прикрутить)
конкретно, что нужно, можно посмотреть на ониксе, в разделе Services / Monitoring (другие разделы не интересуют)
+ блок "котировки онлайн" (посмотреть можно на сайте любого брокера)
совместимость МТ4/5
цмс - любая, поддерживающая регистрацию, авторизацию пользователей, новости с подпиской, статьи.
просьба указывать раздельно стоимость "начинки" и прикручивания дизайна
Заявки фрилансеров
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