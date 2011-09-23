Доработать javascript для магазина

Магазин с товарами. товары скролятся по mousewheel горизонтально, при mouseover показывается div с деталями товара. данные о товаре и детали беруться через XMLHttpRequest - запрос написан и обработка тоже. Проблемы с mouseover на товар:

1. если курсор двигается быстро по товарам то не делать запрос на сервер и не показывать деталей товара

2. если происходит скролинг (mousewheel ) продуктов то при mouseover на товаре не делать запрос на сервер (XMLHttpRequest)

Если хорошо будет сделано хотелось бы продолжить(след.проект)