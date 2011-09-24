Создание шаблона Joomla VM

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Здравствуйте.

Нужно создание сайта (шаблона) для VM Joomla, дизайн и верстка имеется.

ТЗ в Аттаче.

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