Доработки для Worpdress

Ищу сильных специалистов на wordpress для доработки функционала сайта

nashasvadba.net

Необходимо создать сервисы для пользователей

Календарь для невесты

Список гостей

Разработка своих страничек для пользователей с возможностью добавлять фото, видео, рассылать приглашения гостям.

и другие мелкие доработки. В частности чистка кода существующих плагинов, отладка и тестирование. Помощь в снижении нагрузок на сервер.

Готовы оплачивать как через безопасную сделку, так и через WU или вебмани.