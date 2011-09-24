Флеш заставка и флеш "шапка"

Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/

Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования.

Для уточнения деталей заказа звоните по телефону, указанному в профиле (МТС, Пермь)

Также можно связаться через ooVoo (абонент: eavasi)(микрофон, камера)

С нетерпением жду ваших предложений с адекватной ценой и хорошими сроками.