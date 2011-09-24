Необходимо разработать интернет-портал. Дизайн есть. PSD ТЗ в приложении. Скрины – http://gosresheniya.ru/Screens.zip Срок – 1 месяц на основную разработку. 2 недели на доработки. От ...
Флеш заставка и флеш "шапка"
Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/
Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования.
Для уточнения деталей заказа звоните по телефону, указанному в профиле (МТС, Пермь)
Также можно связаться через ooVoo (абонент: eavasi)(микрофон, камера)
С нетерпением жду ваших предложений с адекватной ценой и хорошими сроками.
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