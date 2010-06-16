eavasi

Евгений eavasi

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Г-н

Корректирую сайты, тексты, страницы, на орфографию, синтаксис, стилистику. Расставляю ключи, создаю ядро. Делаю рерайт любых статей. Готовлю тексты для генерации. Пишу статьи на автомобильную и околоавтомобильную тематику, автострахование, автокредитование, противодействие законным и незаконным действиям ГАИ. Борьба с дилерами. Дружба с дилерами. Судопроизводство по автоделам.

Также статьи практически по любому ширпотребному софту.

Специальные теоретические выкладки по дисциплине Детали машин и Сопромату.

Врожденная грамотность.

Сделаю всё быстро, точно, аккуратно и красиво. Комар носа не подточит.

  • Перевод темы wordpress через *.po, *.mo

    Есть коммерческая тема для wordpress (даю в архиве). Необходимо перевести с помощью файлов *.po, *.mo. Вернее, даже сделать так, чтобы файлы русского перевода работали. Сейчас они, что есть, что нет - не действуют.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение сайта Вконтакте

    Ищу исполнителя для создания, раскрутки и поддержания в рабочем состоянии группы Вконтакте предприятия сферы обслуживания городского масштаба. По результатам этой работы могут быть предложены другие заказы по раскрутке в этой же социальной сети. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кондитерская "Карамель". Дизайн сайта без верстки.

    Создать дизайн сайта кондитерской "Карамель" Кондитерская "Карамель" имеет собственное производство тортов и других кондитерских изделий, а также большую сеть собственных магазинов. Подробности по цветовой гамме, размерам и пр. обсуждаются после утверждения исполнителя. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla+JoomShoping: отключить поле EMAIL

    Существует рабочий магазин на сочетании CMS Joomla и компоненте И-нет-магазина JoomShoping. Необходимо отключить поле email при оформлении заказа, которое по умолчанию является обязательным и из админки эти настройка является неизменной.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон пивного ресторана (Joomla 1.7)

    Здравствуйте! Требуется создать графическое оформление сайта пивного ресторана, сверстать его и скомпилировать шаблон для Joomla 1.7. Фирменный стиль, фото главного входа и, если потребуется, интерьеров, будут предоставлены. Ресторан отличается необычным ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • JavaScript+CSS (позиционирование подвижных блоков)

    На сайте авто-уми.рф в разделе http://авто-уми.рф/component/jshopping/maki-susi.html?Itemid=114 отредактировать скрипт управления перемещением блока левого меню так, чтобы оно нормально полностью позиционировалось на странице.

    CSSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш заставка и флеш "шапка"

    Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/ Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования. Для уточнения ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос сайта с WordPress на Drupal

    Необходимо перенести сайт на WordPress, находящийся в сети, работающий и развивающийся, на Drupal 6 последней версии. Должен быть перенесен весь контент, изображения, комментарии. Все линки должны остаться такими, какими были. Должна быть полностью портирована нынешняя ...

    DrupalWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • WordPress исправление ошибок в MySQL

    Сайт на WordPress. (eavasi.ru) Страницы, на которых очень много комментариев не открываются до конца. Хостеры говорят, что это неполадки в базе. Необходимо исправить неполадку и провести профилактические работы с базами.

    MySQLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить верстку (передвинуть сайдбар)

    Сайт на WordPress. http://www.eavasi.ru/ Переверстать html и css в соответствии с прикрепленным эскизом. По сути нужно передвинуть сайдбары вверх. Левый на одну позицию, относительно горизонтальных блоков, правый - на две. На связи только ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вкладки jQuery на WordPress - установка

    Есть сайт на WordPress (eavasi.ru). Пытался самостоятельно подключить блок вкладок на jquery, библиотека загружена, скрипт загружен, стили в основном файле style.css прописаны, сами вкладки в файл sidebar.php прописаны, но подключения скрипта, библиотеки и стилей не ...

    jQueryWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Добавление логотипа в тему WordPress

    На блог eavasi.ru необходимо на верхний левый угол левого сайдбара "повесить" белую шляпу, рисунок (png) которой прилагается, также дам всю тему полностью. Положение логотипа не должно зависеть от разрешения экрана и браузера пользователя и масштаба, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Настройка Баз Данных сайта после переезда

    Всем здравствуйте! Есть сайт на Joomla 1.0.13 Раньше он работал на региональном сервере нашего города gamburger.ru, но сейчас пришлось его перенести на московский хостинг jino.ru. После переноса весь русский контент отображается в виде знаков ...

    Joomla
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Отсчет времени от и до определенной даты

    Нужен скрипт, кторый бы отсчитвал время от жестко введенной в тело скрипта даты и выводил данные в виде: "ФФКлубу ХХ лет (год), ХХ мес., до следующего Дня рождения осталось ХХ мес., ХХ дн."

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Naparume
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт с Joomla 1.5 на 2.5
Joomla
Хороший заказчик, рекомендую работать с ним.
Невероятно исполнительный, грамотный, педантичный и ответственный специалист. Настоящий Профессионал с большой буквы. Рекомендую всем. Уверен, что ни один заказчик имевший дело с Денисом не пожалеет о сделанном выборе.
Ответный отзыв
Naparume
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
$15
10 баллов
12 лет назад
Перевод темы wordpress через *.po, *.mo
WordPress
С Евгением очень приятно было работать, человек очень отзывчивый. Сотрудничество вышло отличное.
Работа выполнена качественно. Спасибо за работу, результатом очень доволен.
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konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Joomla+JoomShoping: отключить поле EMAIL
Joomla
Сотрудничеством доволен. Деловое общение, оперативные исчерпывающие ответы, мгновенная оплата результата. Рекомендую.
Компетентно. Профессионально. Быстро. Без лишних вопросов. Рекомендую и настоятельно советую всем.
Ответный отзыв
MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$180
10 баллов
13 лет назад
Шаблон пивного ресторана (Joomla 1.7)
Joomla
Замечательный заказчик ! Знает точно что нужно ! Приятно работать и общаться ,начал работу на другим проектом
Отличный дизайнер! Исполнительный работник. Сделал все быстрее, чем обещал! В ходе выполнения заказа проявил себя, как приятный собеседник и терпеливый слушатель. Отдаю ему еще два заказа на отрисовку и верстку шаблонов.
Ответный отзыв
Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
JavaScript+CSS (позиционирование подвижных блоков)
CSSJavaScript
Рекомендую Евгения как заказчика, с которым приятно иметь дело!
Быстро справился с задачей, связанной с JavaScript, которая для меня была непреодолимой на протяжении долгих месяцев. Рекомендую Давида всем, как очень исполнительного, добросовестного и быстрого программиста. Очень остался доволен. Будем работать.
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