Есть коммерческая тема для wordpress (даю в архиве). Необходимо перевести с помощью файлов *.po, *.mo. Вернее, даже сделать так, чтобы файлы русского перевода работали. Сейчас они, что есть, что нет - не действуют.
Корректирую сайты, тексты, страницы, на орфографию, синтаксис, стилистику. Расставляю ключи, создаю ядро. Делаю рерайт любых статей. Готовлю тексты для генерации. Пишу статьи на автомобильную и околоавтомобильную тематику, автострахование, автокредитование, противодействие законным и незаконным действиям ГАИ. Борьба с дилерами. Дружба с дилерами. Судопроизводство по автоделам.
Также статьи практически по любому ширпотребному софту.
Специальные теоретические выкладки по дисциплине Детали машин и Сопромату.
Врожденная грамотность.
Сделаю всё быстро, точно, аккуратно и красиво. Комар носа не подточит.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Перенести сайт http://www.ffclub.perm.ru/ с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 Главное условие - СОХРАНИТЬ ВСЕ ССЫЛКИ в том виде, как они есть сейчас!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Создать дизайн сайта для компании Щит.Закрыт13 лет назад
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Создать дизайн для компании КаскадЗакрыт13 лет назад
Ищу исполнителя для создания, раскрутки и поддержания в рабочем состоянии группы Вконтакте предприятия сферы обслуживания городского масштаба. По результатам этой работы могут быть предложены другие заказы по раскрутке в этой же социальной сети. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Существует рабочий магазин на сочетании CMS Joomla и компоненте И-нет-магазина JoomShoping. Необходимо отключить поле email при оформлении заказа, которое по умолчанию является обязательным и из админки эти настройка является неизменной.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать графическое оформление сайта пивного ресторана, сверстать его и скомпилировать шаблон для Joomla 1.7. Фирменный стиль, фото главного входа и, если потребуется, интерьеров, будут предоставлены. Ресторан отличается необычным ...Завершен13 лет назад
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Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/ Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования. Для уточнения ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо перенести сайт на WordPress, находящийся в сети, работающий и развивающийся, на Drupal 6 последней версии. Должен быть перенесен весь контент, изображения, комментарии. Все линки должны остаться такими, какими были. Должна быть полностью портирована нынешняя ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
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Сайт на WordPress. http://www.eavasi.ru/ Переверстать html и css в соответствии с прикрепленным эскизом. По сути нужно передвинуть сайдбары вверх. Левый на одну позицию, относительно горизонтальных блоков, правый - на две. На связи только ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо обеспечить кроссбраузерность (Internet Explorer, Opera, Chrome, FF) блоков вкладок в правом сайдбаре на eavasi.ru, которые по-нормальному отображаются только в Firefox. Сайт на WordPress.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сайт на WordPress (eavasi.ru). Пытался самостоятельно подключить блок вкладок на jquery, библиотека загружена, скрипт загружен, стили в основном файле style.css прописаны, сами вкладки в файл sidebar.php прописаны, но подключения скрипта, библиотеки и стилей не ...Завершен16 лет назад
На блог eavasi.ru необходимо на верхний левый угол левого сайдбара "повесить" белую шляпу, рисунок (png) которой прилагается, также дам всю тему полностью. Положение логотипа не должно зависеть от разрешения экрана и браузера пользователя и масштаба, ...Завершен16 лет назад
Всем здравствуйте! Есть сайт на Joomla 1.0.13 Раньше он работал на региональном сервере нашего города gamburger.ru, но сейчас пришлось его перенести на московский хостинг jino.ru. После переноса весь русский контент отображается в виде знаков ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен скрипт, кторый бы отсчитвал время от жестко введенной в тело скрипта даты и выводил данные в виде: "ФФКлубу ХХ лет (год), ХХ мес., до следующего Дня рождения осталось ХХ мес., ХХ дн."Завершен16 лет назад