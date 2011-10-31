JavaScript+CSS (позиционирование подвижных блоков)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки111 просмотров

На сайте авто-уми.рф в разделе http://авто-уми.рф/component/jshopping/maki-susi.html?Itemid=114 отредактировать скрипт управления перемещением блока левого меню так, чтобы оно нормально полностью позиционировалось на странице.

CSSJavaScript
14 лет назад
eavasi
55 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Быстро справился с задачей, связанной с JavaScript, которая для меня была непреодолимой на протяжении долгих месяцев. Рекомендую Давида всем, как очень исполнительного, добросовестного и быстрого программиста. Очень остался доволен. Будем работать.
Рекомендую Евгения как заказчика, с которым приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад