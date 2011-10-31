Создание аналога chatroulette.ru. Желательно реализовать на движке CamChat или чем-то похожем.
JavaScript+CSS (позиционирование подвижных блоков)
На сайте авто-уми.рф в разделе http://авто-уми.рф/component/jshopping/maki-susi.html?Itemid=114 отредактировать скрипт управления перемещением блока левого меню так, чтобы оно нормально полностью позиционировалось на странице.
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