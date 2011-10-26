Калькулятор стоимости шкафов-купе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Требуется написать скрипт калькулятора для расчета стоимости шкафа-купе. Функционал стандартный, примеры можно посмотреть на многих сайтах по этой тематике.

Технологии: PHP+JScript

PHP
14 лет назад
selfprofit
Дмитрий 
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Был
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10 отзывов

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erik999
Эрик 
41 год
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20 дней назад
14 лет назад
$30
2 дня

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erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
14 лет назад