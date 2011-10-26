Создание аналога чатрулетт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Создание аналога chatroulette.ru. Желательно реализовать на движке CamChat или чем-то похожем.

14 лет назад
sergioshadrin
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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