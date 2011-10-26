Доработка страниц (shop-script)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Необходима незначительная доработка сайта на shop-script

- Доработка верстки главной страницы

- Незначительная доработка верстки каталога товаров, страницы с товаром.

- Написание формы обратной связи

14 лет назад
MoscowPR
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sandel
37 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

sandel
37 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад