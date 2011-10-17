Верстка дизайнов сайта HTML CSS Java JavaScript, подгон дизайна под порталы с собственными CMS, создание интернет магазинов любого количества товара.
Разроботка дизайна и фирменого стиля, логотипа и продвижение его по ведущем поисковикам сети.
Если интересующая Вас услуга не была названа, это не значит, что я не работаю в данном направлении. Напишите и я сделаю все возможное, чтобы помочь Вам в решении возникшего вопроса.
Портфолио
- DesignStyle264 просмотра
- Best Comedy267 просмотров
- "ЗВЕЗДА"348 просмотров
- "ЗВЕЗДА"347 просмотров
- No-Way #1390 просмотров
- Пробный логотип №3309 просмотров
- Пробный логотип №2285 просмотров
- Пробный логотип302 просмотра
- Редизайн сайта386 просмотров
- Карта Украины291 просмотр
- Тестовый вариант логотипа301 просмотр
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством с Александром остался доволен. Шаблон выдержан в едином стиле, мне нравится http://teplodoma.info
Ответный отзыв
Одни положительные впечатления от этого заказчика. Положительный человек, не наседает, дает четко понять чего он хочет добиться. Легко работать с ним.
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
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