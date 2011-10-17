sandel

Александр Иванов sandel

 
36 летУкраина/Черновцы
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 дней назад

Верстка дизайнов сайта HTML CSS Java JavaScript, подгон дизайна под порталы с собственными CMS, создание интернет магазинов любого количества товара.

Разроботка дизайна и фирменого стиля, логотипа и продвижение его по ведущем поисковикам сети.

Если интересующая Вас услуга не была названа, это не значит, что я не работаю в данном направлении. Напишите и я сделаю все возможное, чтобы помочь Вам в решении возникшего вопроса.

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
bzm
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Шаблон для сайта
Сотрудничеством с Александром остался доволен. Шаблон выдержан в едином стиле, мне нравится http://teplodoma.info
Одни положительные впечатления от этого заказчика. Положительный человек, не наседает, дает четко понять чего он хочет добиться. Легко работать с ним.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
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