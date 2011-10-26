Вписывание скрипта игры в заданный дизайн

Есть сетевая онлайн-игра Devana (http://devana.eu/) с открытым кодом. Необходимо переписать код таким образом, чтобы человек со знанием php мог достаточно быстро и оперативно вставить в любой дизайн. Для этого понадобится почистить код, убрать выводимые сообщения echo в одну переменную и т.д.

Кроме того, нужно убрать языковый файлы, оставив только русскую версию.