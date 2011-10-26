Вписывание скрипта игры в заданный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Есть сетевая онлайн-игра Devana (http://devana.eu/) с открытым кодом. Необходимо переписать код таким образом, чтобы человек со знанием php мог достаточно быстро и оперативно вставить в любой дизайн. Для этого понадобится почистить код, убрать выводимые сообщения echo в одну переменную и т.д.

Кроме того, нужно убрать языковый файлы, оставив только русскую версию.

PHP
14 лет назад
rlnfm
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14 лет назад

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