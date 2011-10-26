Разыскивается специалист по работе с Wordpress - нужно доработать несколько сайтов. Работа разная: где-то заменить шапку и поставить футнот, где-то добавить виджеты, где-то размер шрифта поменять. Детали и цены готова обсудить дополнительно. Оплата - ...
Доработка страницы товара
Нужно на страницу товара добавить два выпадающих списка, при выборе которых будет изменятся цифра которая находится там же.
И добавить еще всплывающее окно и нажатии на текст, там будет текстовое поле, с него информация будет идти на почту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $35
Нужно написать скрипт на пхп, в котором будет использоваться подключение к удаленному серверу на cURL. Все подробности в аське. Жду предложений.Завершен14 лет назад
Нужен простой скрипт, который сразу можно вставить на страницу. Его задача убирать вот такие кавычки " из текстового поля. На практике должно быть так: 1) клиент пишет фразу и в ней использует кавычки, скрипт их ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
в IE9 не отображаются картинки сверху, также нет тёмного фона внизу europareal.ruВеб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Есть раздел, в нём статьи - настроить вывод статей с кратким описанием. Работы на 5 минут - работа За отличный отзыв.Завершен14 лет назад
Нужно разработать парсер. Техническое задание - см.приложение (обратите внимание на последние 2 пункта). Укажите пожалуйста срок и стоимость данной разработки.Закрыт14 лет назад
- $100
Необходимо переработать flash-приложение мини-игра 2004 г. на сегодняшние стандарты, необходимо получить каркас с возможностью замены дизайна, добавления-удаления элементов игры. Подробности и файл в личном обсуждении.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Суть такая: в общем - это некий сервис. На сервисе могут регистрироваться заказчики и исполнители. Закзчик загружает напрмер до 10 файлов (устанавливается кол-во админом) и эти файлы проходят модерацию. С этими файлами исполнители ...Закрыт14 лет назад
День добрый, нужно сделать фильтр для каталога http://www.verini.ru/catalogue/, в БД данные для всех полей есть. Содержимое выпадающих списков должно формироваться автоматически, не всегда есть все варианты заданные изначально, плюс могут появляться новые. ...Закрыт14 лет назад
При открытии сайта paseka.com.ua загрузка раскрывающихся списков в верхнем меню происходит в последнюю очередь. Нужно изменить очередность загрузки, чтобы меню работало сразуЗавершен14 лет назад