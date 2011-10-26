Написать движок биржи

Суть такая:

в общем - это некий сервис. На сервисе могут регистрироваться заказчики и исполнители.

Закзчик загружает напрмер до 10 файлов (устанавливается кол-во админом) и эти файлы проходят модерацию. С этими файлами исполнители делают некую работу по их обработке. Исполнитель может взять любой файл (один) в работу, сделать (обработать) и закачать на опять же модерацию. админ модерирует и утверждает работу. После чего заказчик её получает и оплачивает. Если не прошла модерацию - то уходит исполнителю на доработку. С файлами нужно будет делать некую обработку, которая выбирается заказчиком из предложенных вариантов (списка, что делать с файлом и примерами обработки). Каждый вариант обработки будет стоить каких-то денег (назначается стоимость из админки). Заказчик может пополнять свой баланс и тратить его на обработку файлов. Это кратко, без "тонкостей" - только суть.

Кто готов обсудить - стучим мне в аську. Обсуждаем. Потом оставляем заявку.

P.S. Проект во многом похож на работу этой биржи, только предметом будут файлы, которые надо обрабатывать.

Ну и всё что с этим связано - биллинг, учёт, администрирование - т.е. - "подводая часть айсберга" - тоже.

Проект серьёзный - но это совсем не значит что нужно взвинчивать цену! По срокам реализации - до 2-х месяцев дам.

Дизайн - минималистический. Потом буду заказывать отдельно. Нужен функционал, юзабельный интерфейс и грамотная структура.