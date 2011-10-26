необходимо разработать сверх быстрый движек для блогов. быстродействие сравнимое с твиттером требуется команда разработчиков или если вы являетесь профессионалом и можете выполнить какой либо участок работы, то пишите какой. при ...
Вставить в шаблон контент из базы данных
Нужно написать php скрипт которые выполняет следующие задачи:
Выборка из базы данных разных типов описания контента(название фильма, ссылка на видео, ссылка на скриншот, ссылка на обложку) и формирование из этого контента на основе существующего шаблона вебстраницы со списком фильмов для отображения клиенту на сайте.
Возможность выборки контента по языку фильма, возможность выборки по поисковому слову.
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