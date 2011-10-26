Вставить в шаблон контент из базы данных

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок227 просмотров

Нужно написать php скрипт которые выполняет следующие задачи:

Выборка из базы данных разных типов описания контента(название фильма, ссылка на видео, ссылка на скриншот, ссылка на обложку) и формирование из этого контента на основе существующего шаблона вебстраницы со списком фильмов для отображения клиенту на сайте.

Возможность выборки контента по языку фильма, возможность выборки по поисковому слову.

PHP
14 лет назад
dexdima
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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