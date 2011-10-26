Небольшие доработки 2-х сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Для успешной внутренней оптимизации двух сайтов под SEO нам нужно немного доработать их функционал.

Это оба магазина. Один на ShopCMS второй на каком-то самописном "чуде".

ТЗ по доработкам в приложении.

Оплата webmonye

Оплата по факту завершения работ.

14 лет назад
nativetek
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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