Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Небольшие доработки 2-х сайтов
Для успешной внутренней оптимизации двух сайтов под SEO нам нужно немного доработать их функционал.
Это оба магазина. Один на ShopCMS второй на каком-то самописном "чуде".
ТЗ по доработкам в приложении.
Оплата webmonye
Оплата по факту завершения работ.
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