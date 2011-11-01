Настройка и защита форума на phpBB от спамеров

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Завершен3 заявки156 просмотров

Вобщем нужно настроить форум

прикрутить красивые панельки инструментов к созданию сообщений

запретить оставлять ссылки на форуме

поставить защиту от спамеров роботов которые регятся на форуме как жуки и постят кучу левых тем с ссылками на левые сайты.

Вобщем нужно настроить и защитить форум

14 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

penguen
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$1
2 дня
Женя справился с поставленнойзадачей быстро и качественно. Спец по форумам на phpBB это точно Всем рекомендую для сотрудничества как ответственного веблансера
Четко и лаконично была поставлена задача. Приятный в общении заказчик. Советую, как ответственного заказщика. Деньги вовремя перечислили.

Заявки фрилансеров

penguen
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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