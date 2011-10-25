Нужно внедрить в сайт магазин.
Требуется разработка сайта
Требуется разработка сайта с последующей поддержкой и модернизацией – пишите за подробностями на [email protected]
P.S так как на данный момент бюджет достаточно ограничен , а сделать надо не мало студии, программисты и веб дизайнеры с запросами скорее всего варинта для себя тут не найдут , этот вариант для тех кто смотрит в последующуу перспективу.
Возможен вариант последующей работы вместе над развитием проекта и разделом прибыли от него
Заявки фрилансеров
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