Требуется разработка сайта с последующей поддержкой и модернизацией – пишите за подробностями на [email protected]

P.S так как на данный момент бюджет достаточно ограничен , а сделать надо не мало студии, программисты и веб дизайнеры с запросами скорее всего варинта для себя тут не найдут , этот вариант для тех кто смотрит в последующуу перспективу.

Возможен вариант последующей работы вместе над развитием проекта и разделом прибыли от него