Создать (сверстать) шаблон для CCK Flexicontent

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Здравствуйте!

Нужно создать (сверстать) шаблон для CCK Flexicontent в категории и пункте один и тот же, либо изменить стандартный шаблон default (он похож)

Так же реализовать Табы

Вот статья как реализовать: http://www.democatalog.ru/katalog/stati/item/17-plaginy-eto-udobno

Вот демо (скролы): http://www.democatalog.ru/katalog/demo/luchshie-sajty/item/16-fanfantasyinfo-luchshie-skazochnye-miry

Сделать 2 поля

1)Баннер GIF анимированный

2)Видео

И подключить плагин комментариев

Создать модуль по 2 полям (выпад.список) и по дате

ТЗ напишу если потребуется

P.S:Кто знаком с Fexicontent Тому реализовать мне кажется не составит труда

14 лет назад
mishany27
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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