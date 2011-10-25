Нужно внедрить в сайт магазин.
Создать (сверстать) шаблон для CCK Flexicontent
Здравствуйте!
Нужно создать (сверстать) шаблон для CCK Flexicontent в категории и пункте один и тот же, либо изменить стандартный шаблон default (он похож)
Так же реализовать Табы
Вот статья как реализовать: http://www.democatalog.ru/katalog/stati/item/17-plaginy-eto-udobno
Вот демо (скролы): http://www.democatalog.ru/katalog/demo/luchshie-sajty/item/16-fanfantasyinfo-luchshie-skazochnye-miry
Сделать 2 поля
1)Баннер GIF анимированный
2)Видео
И подключить плагин комментариев
Создать модуль по 2 полям (выпад.список) и по дате
ТЗ напишу если потребуется
P.S:Кто знаком с Fexicontent Тому реализовать мне кажется не составит труда
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