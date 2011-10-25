Используемая CMS – AMIRO (Возможно PHPshop, но больше склоняемся к AMIRO). Дизайн и верстка сайта для основных страниц полностью готовы – файлы прилагаются. Подробное ТЗ вышлю при удовлетворении требований, пишите в личку портфолию ...
Задача: поправить фотогалерею на сайте. Сайт MODx
Задача: поправить фотогалерею на сайте. Сайт на MODx
Бюджет ваш.
Срок – сегодня
Связь: аська + телефон
Поправить значит: заменить шрифт, увеличить картинки и выровнять их. Поставить в лайтбокс перелистывание влево-вправо фотографий и слайд шоу.
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