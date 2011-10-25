Задача: поправить фотогалерею на сайте. Сайт MODx

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Закрыт1 заявка93 просмотра

Задача: поправить фотогалерею на сайте. Сайт на MODx

Бюджет ваш.

Срок – сегодня

Связь: аська + телефон

Поправить значит: заменить шрифт, увеличить картинки и выровнять их. Поставить в лайтбокс перелистывание влево-вправо фотографий и слайд шоу.

MODX
14 лет назад
Marriot
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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