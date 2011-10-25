Добавление элементов дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки93 просмотра

Ищем партнера, хорошо разбирающегося в программировании Joomla! 1.5.21, способного быстро разобраться в структуре имеющегося сайта и внести необходимые дизайнерские изменения и элементы (добавление тени к меню, изменение формы обратной связи и т.п.)

Пишите Ваши цены за час работы и e-mail - вышлю техзадание.

Joomla
14 лет назад
mind_broker
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров