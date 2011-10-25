Внедрение новой версии сайта на Amiro CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Требуется программист, способный адекватно адаптировать существующий сайт на Amiro CMS под новый функционал и натянуть на систему сверстанные макеты нового дизайна сайта.

Интересует бюджет, сроки выполнения и примеры уже поднятых сайтов на этой CMS.

14 лет назад
yuri-pikin
Юрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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