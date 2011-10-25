Составить регулярное выражение

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Закрыт3 заявки94 просмотра

Нужно составить регулярное выражение (php) для извлечения из строки адреса сайта (в формате www.xxxxxxxxx.xxx)

PHP
14 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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