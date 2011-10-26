Исправить ошибки по сайту.

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Закрыт3 заявки225 просмотров

Уважаемые weblancerы, добрый день!

Сайт www.ecmet.ru

Необходимо поправить верстку и исправить ошибки.

Убрать лишние элементы, провести оптимизацию данных.

Предпочтительность weblancerам из СПб.

Жду ваши конкретные предложения

и соответственно указываете цену и срок.

13 лет назад
taurer
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров