В php скрипте не работает система рефералов

В ПРОСТОМ php скрипте не работает система рефералов (Сайт- avbux . net )

Когда регистрируемся под кем то , у вышестоящего не отображается, что под ним кто то зарегистрировался. Нужно, чтобы отображалось кто за кем зарегистрирован

Скрипт очень простой , на php, без заморочек , писался с нуля, это популярная версия

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