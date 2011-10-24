Следует доработать сайт на мадженте. Требования к кандидатам: - Опыт работы с маджентой. - Место-нахождения в Киеве. В предложениях указывайте цену часа работы. Спасибо ...
Доработать сайт
Есть сайт ,стоит на Joomla 1.5 его надо доработать! Так же стоят компоненты :
Virtuamart
Community builder
Community builder PRO (с помощью него сделан профиль)
Alpha User Points (надо придумать какую-то замену ему, потому что на сайте есть Статусы игроков (статус увеличивается с увеличением очков у пользователя) и есть зарабатывание очков(их можно тратить в магазине))
-Создать Статусы для пользователей, в зависимости от него будет происходить разрешение/запрет к определённым категориям/статьям на сайте
-При регистрации ,новый пользователь, должен получать Статус Novice (вместо Registered)
-Надо продублировать статус, картинку пользователя в шапке сайта (а не только чтобы она выводилась в профиле)
-Вывести разделы профиля на главную страницу сайта (иметься скриншот)
-Добавить некоторые поля в профиль
-Сделать страницу выхода (страница которая будет открываться когда пользователь нажмет кнопку "Выход")
-Страница 404
-Страница неправильный логин/пароль и т.д
-Есть скриншот словаря который надо сделать(описать что в нём надо сделать не смогу, это надо видеть))
-Имеется ,в наличие, задача связано с автоматикой! Надо брать данные с другогих сайтов, обрабатывать (плюсовать/минусовать, вычислять по по мат. формуле) и обновлять их(данные) в бд
В данный момент настроена связка CB + VM! САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЫЛИ ИДЕНТИЧНЫМИ ВЕЗДЕ, И ЕСЛИ ИЗМЕНЯЕШЬ ИХ В ОДНОМ МЕСТЕ ТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТСЯ И В ДРУГОМ - надо чтобы это не пострадало))
Настроить другой вид магазина (прилагаются скриншоты (корзина, офоромление заказа, подтверждение заказа,выпадающее окошко,подробная информация о заказе))
Здесь приведены не все задачи,(их всего 21, включая эти, просто в остальных там практически одна визуализация) остальные легче чем эти и ,думаю, если вам подвластно сделать то что я написал выше, то остальные не составят труда!)
Сказать бюджет не могу, так как не знаю что сколько стоит, приношу свои извинения за это!
Оставляю цену(говорите ,пожалуйста, цену за те задачи которые написаны выше,потому что они есть основными ) на Ваше усмотрение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Смотрим тут http://test.kurtizankashop.ru/authentication.php?create_account=1 как происходит выбор региона. Нужно переделать что бы было вот так http://tune.yandex.ru/region/?retpath=http://yandex.ru%2Fyandsearch%3Ftext%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2582%2B%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%26domredir%3D1 (Яндекс - изменить регион), автоопределение. Список городов берется из БД. Магазин на prestashop.Закрыт14 лет назад
- $150
Нужен скрипт автомобильной доски объявлений на подобии этого http://www.24auto.ru/board/cars/ ,,,,,, только раздел доски объявления с услугой выделения или поднятия объявления.Закрыт14 лет назад
Написать скрипт для удаленного мониторинга новых объявлений на сайте avito.ru Пример работы скрипта: - посетитель сайта avito.ru в г. Самара разместил объявление в категории продам: «Продаю Айфон из фирменного ...Закрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать макет приложения, используя фреймворк Sencha, в стандартном дизайне. В приложении 10 экранов (список категорий, список элементы категории, экран элемента, экраны аттрибутов элемента). Имеются наработки с первыми двумя экранами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать кнопку на сайте справа посередине, которая при прокрутке страницы остается на месте. При клике на эту кнопку появляется всплывающее окно с текстом и с возможностью его закрыть. Пример - наподобие как ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Требуется сделать лайтбокс по таким параметрам Давайте представим следующие. У нас есть меню, выпадающий список такой: http://www.rudebox.org.ua/sozdanie-menu-rudebox/ Самая правая кнопка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно на живой сайт подобрать и поставить компонент блога, нужно, что бы была возможность комментировать + выставлять кивордс метадискрипшн и тайтл для поста. сайт на джумла 1.5.2. Если готовы работать пишите прямо в скайп. Мой ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, Требуется программист на создание и последующую доработку сайта. дизайн, верстка предоставляется. Требуется только программная часть. Возможна реализация на какой-либо CMS (предлагайте варианты) Сайт похожий!: http://dosugkrsk.com/ (извиняюсь за тематику ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть слайдер на флеше нужно сделать идентичную копию, нужна цена с часами и без. Объект можно увидеть тут http://tallann-pro.com/ на главной крутится. Обращайтесь пожалуйста, сразу в скайп. Мой скайп brndcrteЗакрыт14 лет назад