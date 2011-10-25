Поставить блог на джумлу.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Нужно на живой сайт подобрать и поставить компонент блога, нужно, что бы была возможность комментировать + выставлять кивордс метадискрипшн и тайтл для поста. сайт на джумла 1.5.2. Если готовы работать пишите прямо в скайп. Мой скайп brndcrte

Joomla
14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

siteshouse
Анатолий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$15
1 день
Евгений справился с установкой блога на джумлу в срок, сделал все как я просил, проблем не было!

Заявки фрилансеров

siteshouse
Анатолий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад