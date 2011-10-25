Необходимо доработать скрипт поисковика по базе MySQL. Сделать кэширование для результатов поиска. Написать парсер который будет дергать информацию по крону с одного сайта раз в 24 часа. Добавить ЧПУ к результатам поиска. Подкорректировать движок поиска. ...
Поставить блог на джумлу.
Нужно на живой сайт подобрать и поставить компонент блога, нужно, что бы была возможность комментировать + выставлять кивордс метадискрипшн и тайтл для поста. сайт на джумла 1.5.2. Если готовы работать пишите прямо в скайп. Мой скайп brndcrte
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